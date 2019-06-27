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Музыка
Новости музыки
27 июня 19, 16:37
Glastonbury Festival 2019: грандиозный музыкальный фестиваль
Glastonbury Festival 2019
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За пять дней на фестивале в Англии пройдет 2800 выступлений на 79 сценах.
Гластонберийский музыкальный фестиваль (привычно именуемым Гластонбери) стартует в графстве Сомерсет, в первый день музыкального форума, который традиционно проходит в течение пяти дней на полях своего основателя, британского фермера Майкла Ивиса.

Наиболее популярным исполнителям предоставляется возможность выступить на сцене под названием "Пирамида".

Участниками Гластонбери-2019 в последние три дня станут рэпер Stormzy, группы The Killers и The Cure. Кроме них, "Пирамида" соберет таких музыкантов как Лиам Галлахер, Кайли Миноуг, Джанет Джексон, Майли Сайрус, Джордж Эзра, Хозиер, Лорин Хилл, группы Vampire Weekend, Bastille и других.

Ожидается, что в этом году Гластонбери соберет более 200 тысяч любителей музыки, которые будут расположенны по многочисленным зрительским зонам на территории "Достойной фермы" (Worthy Farm) Ивиса, занимающей площадь в более чем 360 га.

Первых гостей форума в среду встречал сам 83-летний хозяин фермы. В 2018 году фестиваль не проводился: Ивис думает и о сохранении своих полей, поэтому примерно раз в пять-шесть лет дает им "отдохнуть" от многотысячного фестиваля.

Первый фестиваль был организован еще в 1970 году. Тогда билет на него стоил 1 фунт вместе с бесплатным предоставлением зрителям фермерского молока, а теперь - 248 фунтов плюс еще 5 за услуги бронирования.

Источник: https://telegraf.com.ua
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