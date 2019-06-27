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Музыка
Новости музыки
27 июня 19, 16:34
ONUKA представила новую песню ZENIT
ONUKA
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Сама же песня напоминает старую украинскую веснянку.
Известная украинская группа ONUKA во главе с солисткой Натой Жижченко представили новую композицию под названием ZENIT. Это их первая музыкальная работа после выхода альбома MOZAЇКА в 2018 году.

Новый трек создавался не один месяц, еще с момента выхода последней пластинки. За это время менялись аранжировки, накладывались сэмплы из серии старинных пластинок "Троистых музык", которые дедушка артистки собирал по всей Украине.

Поэтому, в финальной версии ZENIT-а мы слышим много народных инструментов – цимбалы, бандура, дрымбу, трембиту, а в записи сингла принял участие даже детский хор. 

Я предпочла создать песню – вроде старых украинских веснянок. Легкую, солнечную и жизнеутверждающую. Воспеть мир, в котором мы живем, несмотря на все его недостатки и противоречия. Остановитесь на минуту. Найдите свое направление движения, когда солнце будет в зените, – поделилась Ната Жижченко.

Интересный факт: несмотря на официальную премьеру трека 26 июня, слушатели радиостанций могли первыми ее услышать еще на прошлой неделе. Тогда же ONUKA запустила флешмоб, в котором призвала выкладывать в Instagram-Stories видео с треком, который звучал на радио. Новый трек можно услышать на таких музыкальных сервисах, как iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Play и YouTube Music.




Источник: https://telegraf.com.ua
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