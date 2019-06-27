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Музыка
Новости музыки
27 июня 19, 16:33
Евровидение-2020: где и когда состоится
Евровидение
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Организаторы песенного конкурса уже начали задумывать над проведением шоу в 2020 году и назвали вероятные города-претенденты.
Представитель Нидерландов Дункан Лоренс после Евровидения-2019 привез победу в свою страну. 

Список городов, где может пройти Евровидение-2020, объявили представители конкурса на официальном сайте. Известно, что организаторами события стали три голландских вещателя – NPO, AVROTROS и NOS. Они уже начали процесс переговоров по определению города, в котором будет проходить конкурс.

Города-претенденты на проведение конкурса Евровидение-2020:

1. Амстердам

2. Роттердам

3. Гаага

4. Арнем

5. Маастрихт

Согласно условиям проведения конкурса, все заинтересованные города Нидерландов получили набор определенных критериев, которые необходимы для принятия Евровидения-2020. В течении четырех недель они будут рассматривать условия и аргументировать, почему именно их город будет иметь за честь провести грандиозное мероприятие. В середине июля определится город, который будет принимать конкурс в Нидерландах.

Также организаторы конкурса назвали вероятные даты проведения Евровидения-2020:

1. Первый полуфинал – 28 апреля, второй полуфинал – 30 апреля и финал – 2 мая;

2. Первый полуфинал – 5 мая, второй полуфинал – 7 мая и финал – 9 мая;

3. Первый полуфинал – 12 мая, второй полуфинал – 14 мая и финал – 16 мая (наиболее вероятная дата)

4. Первый полуфинал – 19 мая, второй полуфинал – 21 мая и финал – 23 мая.

5. Первый полуфинал – 26 мая, второй полуфинал – 28 мая и финал – 30 мая.

Источник: https://telegraf.com.ua
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