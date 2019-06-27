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Музыка
Новости музыки
27 июня 19, 15:11
Вышел клип Pink Noise (ВИДЕО)
Тина Кунаки
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Главные роли в нем исполнили Тина Кунаки, модель plus-size Молли Констебл и актер Паоло Калия.
В далеком 1991 году Деми Мур ввела моду на фотосессии для беременных, которые долгое время казались чем-то революционным. Такой же фотосет был и у возлюбленной Венсана Касселя Тины Кунаки, но модель пошла дальше и снялась в музыкальном клипе группы Pink Noise на последних месяцах беременности.

Тизер к будущему клипу еще в мае представил в Instagram-аккаунте Венсан Кассель, который в хештегах упомянул Каннский кинофестиваль, где Тина Кунаки впервые вышла в свет после рождения дочери Амазони.

Оценив лишь небольшой отрывок, пользователи разделились во мнениях в отношении видеоролика, однако теперь группа Pink Noise представила полный четырехминутный психоделический клип. 

Режиссером выступил постановщик фильма "Загон для собак" и сериала "Гвиана" Ким Шапирон. Как и сама композиция Too Hot, музыкальное видео на нее отличается галлюциногенными образами людей, окружающих предметов и жаб. Несмотря на участие в съемках Кунаки, пока видеоролик, опубликованный группой вчера, набрал лишь 24 тыс. просмотров. Для Pink Noise это первая композиция, и сейчас коллектив находится в процессе создания первого музыкального альбома.




Источник: https://telegraf.com.ua
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