Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.33
RUB
0.41
EUR
29.80
USD
26.35
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
20 июня 19, 16:18
"Белые Ночи.Versailles": эмоции участников фестиваля
фестиваль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
14-15 июня на Арт-заводе "Платформа" в Киеве проходил фестиваль "Белые Ночи.Versailles".
Как понятно из названия, темой события в этом году был версальский балл, а посетителей просили соблюдать соответствующий дресс-код.

В этом году на фестиваль приехало несколько тысяч человек со всей Украины. Большинство из них соблюдали дресс-код, поэтому фестиваль пестрил пышными юбками, корсетами и мушками. На четырех сценах события выступило 100 артистов, среди которых Elderbrook, Tube & Berger, Reinier Zonneveld, а также Claptone.

Кроме сцен с выступлениями музыкантов, на фестивале работали тематические зоны, аттракционы, фотозоны, а также площадки Ulichnaya Eda.

Среди гостей события в этом году Андрей Джеджула, Ирина Горовая, Николай Матросов, Коля Серьга, Гарик Корогодский, звезды сериала "Киев днем и ночью", известные блогеры и участники шоу "Топ-модели по-украински" Кадило Иван, Егор Степаненко, Анна Троян, Сергей Гердов, Вова Мацарский. А Яся Крутова и Дмитрий Топоринский, король и королева с афиши "Белые Ночи.Versailles" даже поженились в зоне Fast Married.





Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Непопсовый WeekEnd: что делать в Киеве культурному человеку
Atlas Weekend 2019: LITTLE BIG выступит в рамках фестиваля
Zaxidfest 2019: дата проведения и имена хедлайнеров
СХІД-РОК 2019: первые имена анонсированных участников
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинская группа Latexfauna представила новый клип
noimageYouTube и Universal взялись за ремастеринг культовых клипов
Лента новостей