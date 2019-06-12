Тина Кароль выпустила обольстительный клип (ВИДЕО)

Артистка опубликовала ролик к англоязычной песне Cosmic Love, который отличился пикантностью.





После подписания контракта с международной студией звукозаписи Bentley Records, что в Нью-Йорке, Тина Кароль начала записи англоязычных песен. Одной из первых работ стал перепев чувственной композиции "Космические чувства", которая уже покорила сеть в 2018 году. Артистка решила не снимать новый клип для англоязычного трека, используя предварительное видео.





В черно-белом клипе Тина Кароль появилась в необычном и очень сексуальном образе: певица полностью обнажилась, прикрыв свое тело белой простыней. Горячий образ она дополнила соломенной шляпой, которая добавила еще большей пикантности ролику.





По замыслу режиссеров, Тина Кароль показала всю свою женскую нежность. В течение всего клипа Cosmic Love певица сидела на кресле, которое омывала вода. Это весьма символично, ведь Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла мужа Евгения Огира, таким образом показала свою "космическую любовь", которая не может погаснуть даже после смерти любимого.





"Мое одиночество – это мое вдохновение", – пояснила концепцию клипа Тина Кароль.





Впервые меломаны увидели клип "Космічні почуття" 8 марта 2018 года. Тогда артистка презентовала сразу 7 видеоклипов из альбома "Интонации". Трек рассказывает о любви Тины Кароль и Евгения Огира, о чем она призналась в visual album к музыкальному фильму "Интонации Тины Кароль".











