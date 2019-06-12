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Музыка
Новости музыки
12 июня 19, 12:53
Мадонна презентовала новый клип (ВИДЕО)
Мадонна
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Американская певица Мадонна выпустила новый клип на песню "Dark Ballet".
Клип начинается словами: "Одна жизнь - это все, что у нас есть, и мы живем так, как мы верим в это. Но жертвовать собой и жить без веры - это судьба страшнее смерти".

"Dark Ballet" - второй трек четырнадцатого альбома Мадонны "Madame X". Песня начинается как фортепианная баллада с текстами, вдохновленными Жанной д'Арк, перед тем, как превратиться в монолог, рассказанный с точки зрения Орлеанской девы. Громкая электронная аранжировка напоминает "Танец тростниковых флейт" Чайковского (из балета 1892 года "Щелкунчик").

В клипе снялся ВИЧ-инфицированный трансгендер Микки Бланко, который активно борется за права ЛГБТ.

"Я хожу по этой земле, чернокожий, гей и ВИЧ-позитивный, но надежда, с которой я живу, сильнее любого негатива", – появляются на экране в финале клипа слова Микки Бланко.

Премьера альбома "Madame X", в который войдет этот трек состоится 14 июня.




Источник: https://telegraf.com.ua
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