Мадонна презентовала новый клип (ВИДЕО)

Клип начинается словами: "Одна жизнь - это все, что у нас есть, и мы живем так, как мы верим в это. Но жертвовать собой и жить без веры - это судьба страшнее смерти".





"Dark Ballet" - второй трек четырнадцатого альбома Мадонны "Madame X". Песня начинается как фортепианная баллада с текстами, вдохновленными Жанной д'Арк, перед тем, как превратиться в монолог, рассказанный с точки зрения Орлеанской девы. Громкая электронная аранжировка напоминает "Танец тростниковых флейт" Чайковского (из балета 1892 года "Щелкунчик").





В клипе снялся ВИЧ-инфицированный трансгендер Микки Бланко, который активно борется за права ЛГБТ.





"Я хожу по этой земле, чернокожий, гей и ВИЧ-позитивный, но надежда, с которой я живу, сильнее любого негатива", – появляются на экране в финале клипа слова Микки Бланко.





Премьера альбома "Madame X", в который войдет этот трек состоится 14 июня.











