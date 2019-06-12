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Музыка
Новости музыки
12 июня 19, 12:46
Хакеры вынудили Radiohead опубликовать неизданные записи
Radiohead
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Композиции британского коллектива были записаны во время работы над его альбомом OK Computer.
Известная британская группа Radiohead выложила в Сеть 18 часов неизданной музыки. Данные записи были сделаны во время работы коллектива над альбомом OK Computer. Музыканты опубликовали треки после атаки хакеров. Об этом пишет CBS News.

По информации издания, злоумышленники похитили записи Radiohead и вымогали за них 150 тысяч долларов. Музыканты, вместо того, чтобы заплатить, просто опубликовали их в Сети.

Средства от продажи этих записей будут направлены на нужды благотворительности.

Radiohead - британская группа из Оксфордшира, основанная в 1985 году. Она исполняет музыку в стиле альтернативного рока. 

Источник: https://korrespondent.net
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