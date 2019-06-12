Билеты на концерты Мадонны не распродаются

Американская певица Мадонна пытается продать билеты на свои выступления, приуроченные к выходу нового альбома Madame X. Однако спустя месяц после появления билетов в продаже сотни из них остаются непроданными. Об этом пишет PageSix.





Релиз нового альбома исполнительницы Madame X должен состояться 14 июня. Все концерты приурочены к этому событию.





Многие билеты не проданы несмотря на то, что Мадонна должна дать концерты в небольших залах с несколькими тысячами мест.





Источники комментируют происходящее, как свидетельство "шокирующего" отсутствия заинтересованности в Мадонне.



