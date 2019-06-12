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Музыка
Новости музыки
12 июня 19, 12:44
Билеты на концерты Мадонны не распродаются
Мадонна
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Целый месяц прошел со старта продаж, однако сотни билетов по-прежнему остаются непроданными.
Американская певица Мадонна пытается продать билеты на свои выступления, приуроченные к выходу нового альбома Madame X. Однако спустя месяц после появления билетов в продаже сотни из них остаются непроданными. Об этом пишет PageSix.

Релиз нового альбома исполнительницы Madame X должен состояться 14 июня. Все концерты приурочены к этому событию.

Многие билеты не проданы несмотря на то, что Мадонна должна дать концерты в небольших залах с несколькими тысячами мест.

Источники комментируют происходящее, как свидетельство "шокирующего" отсутствия заинтересованности в Мадонне.

Источник: https://korrespondent.net
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