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6 июня 19, 10:21
Queen показала видео Fat Bottomed Girls с Меркьюри
Группа Queen опубликовала концертное видео песни Fat Bottomed Girls в исполнении Фредди Меркьюри. Снято оно было во время одного из концертов в поддержку альбома Hot Space. Данный концерт признан одним из лучших в истории коллектива. Об этом отмечается на Facebook-странице Queen.
Концерт Live at the Bowl, показанный в видео, состоялся в Милтон-Кинс 5 июня 1982 года.
В публикации также сказано, что видео обнародовано в знак благодарности подписчикам Youtube, количество которых достигло, к настоящему моменту, 10 миллионов.
Источник: https://korrespondent.net
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