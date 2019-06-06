Queen показала видео Fat Bottomed Girls с Меркьюри

Группа Queen опубликовала концертное видео песни Fat Bottomed Girls в исполнении Фредди Меркьюри. Снято оно было во время одного из концертов в поддержку альбома Hot Space. Данный концерт признан одним из лучших в истории коллектива. Об этом отмечается на Facebook-странице Queen.





Концерт Live at the Bowl, показанный в видео, состоялся в Милтон-Кинс 5 июня 1982 года.





В публикации также сказано, что видео обнародовано в знак благодарности подписчикам Youtube, количество которых достигло, к настоящему моменту, 10 миллионов.











