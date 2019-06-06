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Музыка
Новости музыки
6 июня 19, 10:19
Новый клип группы Ленинград стал интернет-хитом
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Ролик к настоящему моменту набрал более миллиона просмотров.
Группа Ленинград выпустила новый клип на композицию i_$uss. Новая видеоработа коллектива набрала за день более миллиона просмотров на его YouTube-канале.

По сюжету видео, героини отправляются в клуб на техно-вечеринку, находясь в состоянии наркотического опьянения. Одна из них встречает молодого человека, который ей напоминает Иисуса. После этого ей кажется, что в заведении из крана в уборной течет вино, а сама она беременеет.

Создателем клипа выступил украинский клипмейкер Леонид Колосовский, известный сотрудничеством с Потапом и Настей, группой Время и Стекло и другими.




Источник: https://korrespondent.net
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