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Музыка
Новости музыки
5 июня 19, 10:40
Лобода презентовала новый клип на нашумевшую песню
Лобода
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4 июня на певица на своем YouTube-канале опубликовала новый клип на песню "Пуля-Дура".
За несколько часов клип набрал уже почти 100 тыс. просмотров.  

В видео Лобода предстает в дерзких образах: в полуковбойском прикиде и темных очках, танцует на столе в ультракоротком мини и в откровенном боди с волосами безумного цвета.  

Клип, как и всегда, получился очень сексуальным. Сюжет клипа вращается вокруг горячего латинского парня, к которому и обращается Лобода в песне. Именно его певица и пытается соблазнить всеми путями. Однако, после откровенной сцены, бедняге все равно не везет - в финале Лобода с подругами приносит его в жертву.




Источник: https://telegraf.com.ua/
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