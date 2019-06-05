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5 июня 19, 10:40
Лобода презентовала новый клип на нашумевшую песню
В видео Лобода предстает в дерзких образах: в полуковбойском прикиде и темных очках, танцует на столе в ультракоротком мини и в откровенном боди с волосами безумного цвета.
Клип, как и всегда, получился очень сексуальным. Сюжет клипа вращается вокруг горячего латинского парня, к которому и обращается Лобода в песне. Именно его певица и пытается соблазнить всеми путями. Однако, после откровенной сцены, бедняге все равно не везет - в финале Лобода с подругами приносит его в жертву.
Источник: https://telegraf.com.ua/
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