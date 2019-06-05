Alekseev представил новый клип (ВИДЕО)

3 июня на официальном Youtube-канале певца было опубликовано новую видеоработу. Композиция вошла в свежий альбом артиста "Моя звезда", которым Никита обозначил свой новый стиль в творчестве.





"Эта песня, как и клип – полная перезагрузка моего музыкального стиля. Я взрослею, мои жизненные ориентиры меняются. Хочется больше экспериментов. Все эти метаморфозы органичны с моим внутренним миром", - отмечает певец.





Режиссером нового клипа стал известный клипмейкер Алан Бадоев. Это уже шестая совместная работа Никиты и Алана. "Алан Бадоев – человек невероятной энергетики. Он умеет заставить каждого участника творческого процесса поверить в идею и закрутить эту центрифугу настолько, что съемочный день пролетел как одна минута. Это дорогого стоит!" - говорит Alekseev о сотрудничестве с режиссером.





Ради новой работы Никита кардинально сменил стиль и имидж. Музыкант использовал яркие элементы одежды, которые ранее были ему вовсе не свойственны. Также непривычным для фанов есть поведения певца в кадре. Таким раскованным и грубым они не привыкли видеть Никиту.





Специально для клипа творческая команда подобрала четырех совершенно разных по типажу девушек. Задумка режиссера была такова: задачей девушек было показать, как на них влияет музыка Alekseev.











