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Музыка
Новости музыки
5 июня 19, 10:37
Alekseev представил новый клип (ВИДЕО)
Alekseev
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Украинский певец ALEKSEEV (Никита Алексеев) выпустил клип на песню "Целуй".
3 июня на официальном Youtube-канале певца было опубликовано новую видеоработу.  Композиция вошла в свежий альбом артиста "Моя звезда", которым Никита обозначил свой новый стиль в творчестве.

"Эта песня, как и клип – полная перезагрузка моего музыкального стиля. Я взрослею, мои жизненные ориентиры меняются. Хочется больше экспериментов. Все эти метаморфозы органичны с моим внутренним миром", - отмечает певец. 

Режиссером нового клипа стал известный клипмейкер Алан Бадоев. Это уже шестая совместная работа Никиты и Алана. "Алан Бадоев – человек невероятной энергетики. Он умеет заставить каждого участника творческого процесса поверить в идею и закрутить эту центрифугу настолько, что съемочный день пролетел как одна минута. Это дорогого стоит!" - говорит Alekseev о сотрудничестве с режиссером.

Ради новой работы Никита кардинально сменил стиль и имидж. Музыкант использовал яркие элементы одежды, которые ранее были ему вовсе не свойственны. Также непривычным для фанов есть поведения певца в кадре. Таким раскованным и грубым они не привыкли видеть Никиту. 

Специально для клипа творческая команда подобрала четырех совершенно разных по типажу девушек.  Задумка режиссера была такова: задачей девушек было показать, как на них влияет музыка Alekseev. 




Источник: https://telegraf.com.ua
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