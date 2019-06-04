Легенды рок-музыки выпустили символичный клип (ВИДЕО)

27 мая легендарная рок-группа "Машина времени" отметила 50-летие. Свой юбилей, как рассказал солист Андрей Макаревич, коллектив встречает в масштабном праздничном турне. "Очень большой диапазон песен. Мы раскопали несколько песен, которые десятилетиями не играли, но, по нашим ощущениям, их хотели услышать. Мы сделали новые песни. Ну в общем, прошлись по всем годам и собрали, как нам кажется, наиболее любимые вещи", — рассказал Макаревич.





Также, музыканты выпустили клип на песню "То, что всегда с тобой". Работа получилась очень символичной. Поклонники сравнили ролик с нелегким путем группы, которые всю свою карьеру усердно плывут против течения. Видео появилось на официальной странице группы в YouTube.





Сюжет рассказывает историю молодого человека, который несмотря на травму, идет на тренировку на костылях. Преодолевая боль, он бежит вместе со всеми, стараясь не отставать. Вскоре он понимает, что ему не по пути с ними. Все это время за происходящим с трибун наблюдают участники группы.





В финале видео звучит фраза: "В королевском дворце культуры выдают кренделя и мед только тем, кто полезные песни народу поет".





В комментариях поклонники хвалят и благодарят группу за творчество: "Большое уважение не только к Макаревичу,но и к его группе,которые не сдались под давлением", "Машина ОГОНЬ! Песни чумовые всегда были! И под власть не прогнулся", "Удивительно! Андрею Вадимовичу удалось всю жизнь уместить в одну песню ... аж до слез!", "Большое спасибо за прекрасную песню и клип!!! Огромное уважение Вам!!!".



















