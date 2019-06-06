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Музыка
Новости музыки
4 июня 19, 11:49
Назван первый рэпер-миллиардер
Jay-Z,StarRoc
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Американский рэпер Jay-Z стал первым хип-хоп артистом, чье состояние превысило один миллиард долларов.
Американский исполнитель Jay Z (настоящее имя Шон Кори Картер) стал первым рэпером, состояние которого достигло 1 млрд долларов, сообщает журнал Forbes в понедельник, 3 июня.
 
Наибольший доход артисту приносит его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne (310 млн долларов). Еще 220 млн долларов Джей Зи зарабатывает на инвестициях, в частности в американскую компанию Uber.

Кроме того, по 100 млн долларов рэперу приносят его доли в коньячном бренде D"Ussé и стриминговом сервисе Tidal.
 
Jay Z также получает доход от основанной им компании Roc Nation, своего музыкального каталога, коллекции предметов искусства и недвижимости.

Напомним, в 2017 году супруга рэпера, певица Бейонсе лидировала в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых исполнительниц с доходом 105 миллионов долларов. 

Источник: https://korrespondent.net
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