Назван первый рэпер-миллиардер

Американский исполнитель Jay Z (настоящее имя Шон Кори Картер) стал первым рэпером, состояние которого достигло 1 млрд долларов, сообщает журнал Forbes в понедельник, 3 июня.

Наибольший доход артисту приносит его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne (310 млн долларов). Еще 220 млн долларов Джей Зи зарабатывает на инвестициях, в частности в американскую компанию Uber.





Кроме того, по 100 млн долларов рэперу приносят его доли в коньячном бренде D"Ussé и стриминговом сервисе Tidal.

Jay Z также получает доход от основанной им компании Roc Nation, своего музыкального каталога, коллекции предметов искусства и недвижимости.





Напомним, в 2017 году супруга рэпера, певица Бейонсе лидировала в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых исполнительниц с доходом 105 миллионов долларов.



