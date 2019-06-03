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Музыка
Новости музыки
3 июня 19, 15:35
Майли Сайрус выпустила новый мини-альбом
Майли Сайрус
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В честь выхода своего нового альбома, Сайрус решила напомнить о себе и порадовала поклонников эротическими снимками.
Певица Майли Сайрус выпустила мини-альбом под названием "She Is Coming". Над записью пластинки вместе с ней работали ведущий дрэг-шоу "RuPaul's Drag Race" РуПол, продюсер Mike WiLL Made-It и рэперы Ghostface Killah и Swae Lee.

Всего в резиз входит 6 треков: Mother's Daughter, Unholy, D.R.E.A.M., Cattitude, Party Up the Street, The Most.

По задумке Майли, этот альбом является первый из трилогии. Дальше она представит релизы "She Is Here" и "She Is Everything". Напомним, что последний альбом певицы, "Younger Now", вышел еще в 2017 году.

Подогревать интерес к своему новому альбому Майли Сайрус начала заранее. На своей странице в Instagram она публиковала серию откровенных снимков и видеороликов. Знаменитость снова вернулась к образу бунтарки — во всяком случае и кадры из этой фотосессии, и проморолики свидетельствуют именно об этом.

На снимках Сайрус предстает в сексуальных образах: в черных колготках в сеточку и в черном белье, а также в макси-платье черного цвета с откровенным декольте. Ее стилизованные "луки" дополнялись экстравагантными аксессуарами.

Поклонники в восторге и от образа Майли, и от новой пластинки. "Королева", "Богиня", "Бомба", "Я влюбился в твои новые песни", "Как ты можешь быть такой милой и горячей одновременно?", "Огонь"— комплиментами подписчики буквально забросали Майли.




Источник: https://telegraf.com.ua
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