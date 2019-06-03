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Музыка
Новости музыки
3 июня 19, 15:34
Gena VITER и Полиграф ШарикOFF спели в дуэте
Полиграф ШарикOFF
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Поп-певец Gena VITER и рэпер Полиграф ШарикOFF готовят творческую коллаборацию.
В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" артисты рассказали, как возникла идея дуэта и чего ожидать от известных мужчин. Для Геннадия дуэт с рэп исполнителем большой эксперимент, так как они очень разные. 

"Песне "Черный бумер" сегодня уже 15 лет. Перед большим сольным концертом Полиграфа, который состоится осенью в Октябрьском дворце, конечно, Серега ищет какие-то интересные перформансы – поэтому предложил мне спеть дуэтом. " - говорит Gena VITER. Также, Серега добавил, что напишет такую песню, от которой тот не сможет отказаться. 

Песня неожиданного дуэта получила название "Позитив".

Режиссером клипа стала Елена Винярская. Она рассказала немного о новой видеоработе. "У нас будет прекрасная история о том, как люди ловят кайф" - поделилась Елена.  В клипе будет много интересного: кто-то будет кормить игуан, кто-то – ласкать смешных собак породы корги, кто-то – жечь деньги и жарить на них сосиски. 

По сюжету, Полиграф ШарикOFF и Gena VITER будут бороться за внимание эффектной брюнетки. Главная героиня клипа - Виктория Козлова, совладелица модных бутиков и дизайнер. Девушка часто помогает Геннадию с выбором одежды.

Дату премьеры звезды не разглашают. 

Источник: https://telegraf.com.ua
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