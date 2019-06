Кэти Перри сняла не менее яркий клип на песню Never Really Over, чем она сама. И напомнила о молодежном движении хиппи своей новой работой.





34-летняя красавица в новой видеоработе примерила просто невероятное количество ярких летних образов, и все они были в стиле 70-х. Эпатажная певица смогла и насмешить, и удивить иглоукалыванием на лице.





"Готовы поднять свои вибрации?", - загадочно спросила у своих фолловеров в Instagram звезда.