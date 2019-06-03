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Музыка
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3 июня 19, 15:27
Рэперша Alyona Alyona представила клип-анимацию
Alyona alyona
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Ролик снят на композицию Якби я була не я.
Украинская рэперша Alyona Alyona выпустила клип на композицию Якби я була не я. Автором анимационного ролика выступил Сашко Даниленко - украинский аниматор и художник, сотрудничавший ранее с DakhaBrakha и ТНМК. Клип был опубликован на YouTube-странице рэперши.

"Когда всех порвал первый бэнгер Алены, я почувствовал, что в нашей галактике родилась супернова невиданной силы и яркости. Я бы просто не смог пройти мимо и не поработать с ней", - отметил режиссер.

Он также подчеркнул, что новая работа рэперши - это, своего рода, манифест для украинских женщин, и признание их важности, что часто недооценивают.




Источник: https://korrespondent.net/
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