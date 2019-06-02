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31 мая 19, 18:31
Лучшая песня в истории человечества: кто возглавил рейтинг
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Портал 24/7 Wall Street опубликовал рейтинг из 100 лучших музыкальных композиций всех времен.
При составлении рейтинга эксперты учитывали продажи композиций, появление песни в хит-параде Billboard, количество кавер-версий, а также популярность хита среди меломанов. 

Так, самой лучшей песней стал сингл британской группы The Beatles - Yesterday. Мировой хит провел 11 недель во главе чарта Billboard Hot 100 и пережил 665 кавер-версий с 1965 года.  Автором песни Yesterday является Пол Маккартни.

Второе место занимает песня группы Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water. Композиция была записана в 1970 году. С тех пор вышло 400 каверов на нее. В Billboard Hot 100 сингл держался на протяжении 14 недель. 

Тройку лидеров замыкает нашумевшая песня британской певицы Adele - Rolling In The Deep. Мир услышал сингл в 2010 году,  и сразу получил положительную оценку музыкальных критиков.  На композицию записано 84 кавера, и в хит параде держалась 65 недель.

The Beatles в данном рейтинге фигурируют не один раз. Их песня Hey Jude заняла четвертую позицию, а песня Let It Be разместилась на девятой позиции.

В первую десятку также вошли такие хиты: "Bad Romance" Леди Гаги, "All Of Me" американца Джона Ледженда, "(I Can’t Get No) Satisfaction" британцев The Rolling Stones, "Bohemian Rhapsody" группы Queen, а также композиция Ain't No Sunshine от Билла Уизерса.






Источник: https://telegraf.com.ua
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