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31 мая 19, 18:14
Анна Седокова презентовала "БДСМ-клип"
Украинская певица Анна Седокова, долгое время пребывающая в России, представила "сексуально-психологический триллер". Так звезда назвала свой новый клип на песню Санта-Барбара. Ролик появился на официальном Youtube-канале певицы и на ее странице в Instagram.
В откровенном клипе рассказывается о том, как магический шар раскрывает тайные сексуальные желания двух давно знакомых семейных пар.
В ролике есть откровенные сцены, в том числе БДСМ-оргия и убийство.
Сама Седокова снялась в клипе в двух откровенных образах – она позирует обнаженной в пенной ванне, и появляется связанной и в кожаной БДСМ-маске.
Источник: https://korrespondent.net
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