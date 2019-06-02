Анна Седокова презентовала "БДСМ-клип"

Украинская певица Анна Седокова, долгое время пребывающая в России, представила "сексуально-психологический триллер". Так звезда назвала свой новый клип на песню Санта-Барбара. Ролик появился на официальном Youtube-канале певицы и на ее странице в Instagram.





В откровенном клипе рассказывается о том, как магический шар раскрывает тайные сексуальные желания двух давно знакомых семейных пар.





В ролике есть откровенные сцены, в том числе БДСМ-оргия и убийство.





Сама Седокова снялась в клипе в двух откровенных образах – она позирует обнаженной в пенной ванне, и появляется связанной и в кожаной БДСМ-маске.











