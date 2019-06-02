Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.92
USD
26.87
RUB
0.41
EUR
29.94
USD
26.83
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
31 мая 19, 18:14
Анна Седокова презентовала "БДСМ-клип"
Анна Седокова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В новой видео-работе звезды снята БДСМ-оргия, убийство, а сама звезда позирует связанной в кожаной маске.
Украинская певица Анна Седокова, долгое время пребывающая в России, представила "сексуально-психологический триллер". Так звезда назвала свой новый клип на песню Санта-Барбара. Ролик появился на официальном Youtube-канале певицы и на ее странице в Instagram.

В откровенном клипе рассказывается о том, как магический шар раскрывает тайные сексуальные желания двух давно знакомых семейных пар.

В ролике есть откровенные сцены, в том числе БДСМ-оргия и убийство.

Сама Седокова снялась в клипе в двух откровенных образах – она позирует обнаженной в пенной ванне, и появляется связанной и в кожаной БДСМ-маске.




Источник: https://korrespondent.net
Ещё по теме:
Джамала выпустила новый клип на хит Solo (ВИДЕО)
Потап подтвердил свадьбу с Каменских (ВИДЕО)
Соблазнительный танец Дженнифер Лопес в новом видео
Новый клип Златы Огневич покоряет сеть (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Комментарии (0)
Войти через: