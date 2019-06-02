Украинцы попали в прямые эфиры Britain's Got Talent Видео

Украинская команда Freckled Sky выступила в шоу Britain's Got Talent в качестве приглашенных звезд. Они создали перформанс британскому артисту Джеймсу Артуру. Видео выступления было опубликовано в YouTube.





Британец является победителем 9 сезона британского The X Factor, автором двух платиновых альбомов, номинантом BRIT Awards и Teen Choice Awards.





Яркое шоу привлекло внимание миллионов зрителей по всему миру. Лишь в одной Британии в момент эфира у экрана находились 9 миллионов человек.





Основатели компании Freckled Sky - Владимир и Наталья Сиганевич, а также Екатерина Коробко - основали свою компанию в Чикаго. Они работают с голографическими технологиями, создавая видеографики для выступлений артистов.





В свое время, в 2015 году, они привлекли внимание судей America's Got Talent своим выступлением Another World. Так и стартовала их деятельность в области производства интерактивных перформансов.





"Мы постоянно работаем над технологиями, которые погружают в альтернативную реальность. Нам интересно работать для больших групп зрителей, когда альтернативную реальность люди видят вместе", - отметила координатор проектов компании Ирина Животко.



