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31 мая 19, 18:12
Украинцы попали в прямые эфиры Britain's Got Talent Видео
Britain's Got Talent
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Команда Freckled Sky создала перформанс для британской знаменитости с использованием голографических технологий.
Украинская команда Freckled Sky выступила в шоу Britain's Got Talent в качестве приглашенных звезд. Они создали перформанс британскому артисту Джеймсу Артуру. Видео выступления было опубликовано в YouTube.

Британец является победителем 9 сезона британского The X Factor, автором двух платиновых альбомов, номинантом BRIT Awards и Teen Choice Awards.

Яркое шоу привлекло внимание миллионов зрителей по всему миру. Лишь в одной Британии в момент эфира у экрана находились 9 миллионов человек.

Основатели компании Freckled Sky - Владимир и Наталья Сиганевич, а также Екатерина Коробко - основали свою компанию в Чикаго. Они работают с голографическими технологиями, создавая видеографики для выступлений артистов.

В свое время, в 2015 году, они привлекли внимание судей America's Got Talent  своим выступлением Another World. Так и стартовала их деятельность в области производства интерактивных перформансов.

"Мы постоянно работаем над технологиями, которые погружают в альтернативную реальность. Нам интересно работать для больших групп зрителей, когда альтернативную реальность люди видят вместе", - отметила координатор проектов компании Ирина Животко.


Источник: https://korrespondent.net
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