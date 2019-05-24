Премьера нового откровенного клипа GROSU (ВИДЕО)





"Хочу подарить вам эту песню к выходным, к началу лета. Пусть она возбуждает и вдохновляет вас желанием танцевать, любить..страстно, бездумно, безмерно и безусловно. Будьте счастливы и испытывайте самые яркие эмоции.. Люблю вас. #ПОТАНЦУЙСОМНОЙ P.s. Как вам наше музыкальное продолжение трилогии #ДикоЛюбилаВову?)", - эмоционально написала Алина в своем Instagram.





В новом клипе Алина вновь предстала в образе монахини. Главную мужскую роль в клипе исполнил актер Роман Полянский, известный зрителям про предыдущим клипам певицы.





"Грязные танцы" - четвертый сингл из будущего альбома артистки.











