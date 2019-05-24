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Музыка
Новости музыки
24 мая 19, 11:56
Премьера нового откровенного клипа GROSU (ВИДЕО)
GROSU
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Презентация зажигательного клипа состоялась 23 мая на официальном Youtube-канале артистки.
Основная идея клипа навеяна культовым фильмом 80-х оскароносными "Грязными танцами". 

"Хочу подарить вам эту песню к выходным, к началу лета. Пусть она возбуждает и вдохновляет вас желанием танцевать, любить..страстно, бездумно, безмерно и безусловно. Будьте счастливы и испытывайте самые яркие эмоции.. Люблю вас. #ПОТАНЦУЙСОМНОЙ P.s. Как вам наше музыкальное продолжение трилогии #ДикоЛюбилаВову?)", - эмоционально написала Алина в своем Instagram. 

В новом клипе Алина вновь предстала в образе монахини. Главную мужскую роль в клипе исполнил актер Роман Полянский, известный зрителям про предыдущим клипам певицы. 

"Грязные танцы" - четвертый сингл из будущего альбома артистки.




Источник: https://telegraf.com.ua
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