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Музыка
Новости музыки
24 мая 19, 10:37
"Белые ночи-2019": Matisse & Sadko и Reinier Zonneveld
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На восьмом фестивале танцев, музыки и ярких образов будут присутствовать новые гости.
Фестиваль "Белые ночи-2019" пройдет с 14 по 15 июня, который состоится на "арт-заводе Платформа".

Среди зарубежных артистов, которые уже согласились поучаствовать в фееричном шоу, будут Samanto, Lucas Bird Live, banned society Live, Danielyan & Kovalsky, AVC Live, Pest и другие.

Теперь стало известно о том, что 15 июня также примут участие музыкальные продюсеры и диджеи - Matisse & Sadko и Reinier Zonneveld. 

"Артисты создали музыкальные хиты, которые оказали огромное влияние на любителей EDM. В их арсенале уже 6 фестивальных "бенгеров", созданных совместно с DJ №1 Martin Garrix ("Mistaken", "Break Through The Silence", "Dragon", "Together", "Forever"), а также коллаборации со Steve Angello ("SLVR") и Tiesto ("Dawnbreaker"). Их совместная работа с Martin Garrix под названием "Forever", стала танцевальным гимном 2017 года. EDM звучание мировых фестивалей уже 15 июня на Белых Ночах! Ты не можешь это пропустить", - говорится в сообщении фестиваля.

Источник: https://telegraf.com.ua
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