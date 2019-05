"Белые ночи-2019": Matisse & Sadko и Reinier Zonneveld

Фестиваль "Белые ночи-2019" пройдет с 14 по 15 июня, который состоится на "арт-заводе Платформа".





Среди зарубежных артистов, которые уже согласились поучаствовать в фееричном шоу, будут Samanto, Lucas Bird Live, banned society Live, Danielyan & Kovalsky, AVC Live, Pest и другие.





Теперь стало известно о том, что 15 июня также примут участие музыкальные продюсеры и диджеи - Matisse & Sadko и Reinier Zonneveld.





"Артисты создали музыкальные хиты, которые оказали огромное влияние на любителей EDM. В их арсенале уже 6 фестивальных "бенгеров", созданных совместно с DJ №1 Martin Garrix ("Mistaken", "Break Through The Silence", "Dragon", "Together", "Forever"), а также коллаборации со Steve Angello ("SLVR") и Tiesto ("Dawnbreaker"). Их совместная работа с Martin Garrix под названием "Forever", стала танцевальным гимном 2017 года. EDM звучание мировых фестивалей уже 15 июня на Белых Ночах! Ты не можешь это пропустить", - говорится в сообщении фестиваля.