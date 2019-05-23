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Музыка
Новости музыки
23 мая 19, 15:49
Alyona Alyona в списке самых интересных исполнителей Европы
Alyona Alyona
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Издание The New York Times составило список 15 новых артистов из Европы, в который вошла украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona.
Как сообщается на сайте издания, в список вошли артисты, "значимые музыкально и социально".

Составители рейтинга отмечают, что Alyona Alyona – одна из немногих украинских женщин-рэперов. "Она читает рэп о толерантности и принятии, чем привлекает поклонников среди прогрессивных молодых людей Украины". Издание отмечает также, что "несмотря на то, что российская рэп-музыка очень популярна в Украине", исполнительница решила читать рэп на родном языке, что стало для нее укреплением национальной культуры.

Составители рейтинга сравнивают Alyona Alyona с Азалией Бенкс.

27-летняя Алена Савраненко родилась в пгт Барышевка Киевской области и работала в детском саду, позже она переехала в столицу. Она посвящала хип-хопу свободное от работы время, а для записи первого клипа ей пришлось арендовать смартфон.

Первым клипом Алены стало видео на песню "Рибки", ролик вышел в середине октября прошлого года. Песня принесла девушке не только славу в интернете, но и номинацию на премию Yuna в категории "Лучший хип-хоп хит".

Позже были выпущены "Рибки 2", "Голови" и "Відчиняй". Клип на песню "Голови" принес исполнительнице первый миллион просмотров на видеохостинге.





Источник: https://telegraf.com.ua
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