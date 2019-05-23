Концертный тур Дана Балана по Украине: график

Начинается всеукраинский концертный тур известного молдавского певца, обладателя Grammy и MTV Music Awards Дана Балана!





Специальной гостьей тура является львовская певица Оксана Муха, которая недавно победила в популярном телепроекте "Голос страны". Муха представляла именно команду звездного тренера Дана Балана.





Во вторник, 28 мая, Дан Балан зажжет во Львове на велотреке СКА. Концерты Дана Балана – это всегда всплеск настоящих эмоций, которыми харизматичный музыкант щедро делится со своими фанами. Не секрет, что певца считают уникальным артистом, ведь он не только вокалист, автор музыки и текстов для своих песен, но и продюсер.





Артист также известен как единственный музыкант из Молдовы, которого номинировали на знаменитую премию Grammy. Номинацию молдавский певец получил как соавтор суперхита Live Your Life, который исполнила Rihanna. Также у Балана есть награды от MTV Music Awards и Echo Awards.





График тура Дана Балана





24 мая – Черновцы;

25 мая – Ужгород;

28 мая – Львов;

29 мая – Житомир;

31 мая – Бровары;

2 июня – Чернигов;

5 июня – Сумы;

6 июня – Харьков;

7 июня – Днепр;

9 июня – Херсон;

10 июня – Одесса.





А начинался звездный творческий путь музыканта в начале 2000-ых с основания группы O-zone. Именно Дан Балан написал и спродюсировал хит Dragostea Din Tei (Numa Numa Song), который в более 30-ти странах мира держался на первых позициях чартов, разошелся тиражом более 12 миллионов копий и стал самым продаваемым синглом в Европе и Японии.











