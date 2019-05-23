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Музыка
Новости музыки
23 мая 19, 15:44
Потап подтвердил свадьбу с Каменских (ВИДЕО)
Потап
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Музыкант опубликовал ролик в стиле love story, в котором признался Каменских в любви и подтвердил их свадьбу.
Продюсер и шоу-мэн Алексей Потапенко официально подтвердил свою свадьбу с Настей Каменских. Об этом музыкант рассказал с помощью любовного клипа с певицей в главной роли. Ролик появился на YouTube-канале ПТП.

Клип в стиле love story называется "Константа". В нем Потап поет о любви к Насте Каменских. Сама певица также появляется в ролике в пикантных образах. Кроме того, пара снялась в свадебных нарядах.











По словам певца, все ответы на вопросы о нем и Каменских есть в этом треке. Потап отметил, что этот трек, это " честное признание мужчины в любви к своей женщине" и "самая честная вещь, которую он когда-либо писал". Отметим, звездная свадьба состоится сегодня, в четверг, 23 мая.

Над треком и клипом к нему работали саунд-продюсеры Никита Пучков и Вадим Лисица, а также режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха. Трек Константа войдет в новый альбом ПТП.




Источник: https://korrespondent.net/
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