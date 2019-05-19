Как наши звезды отреагировали на результаты Евровидения-2019

Победу на "Евровидении-2019" одержал голландец Дункан Лоуренс. Еще за несколько месяцев до музыкального состязания букмекеры назвали его главным претендентом на победу.

Несмотря на то, что Украина в этом году не принимает участие, наши звезды следили за финалом песенного конкурса. Давайте узнаем, что они думают о результатах и о самом шоу.

- Результатами доволен! - рассказал "КП в Украине" певец. - Еще изначально мне понравился Азербайджан, но я понимал, что именно Нидерланды как никто другой подходят под тему и формат этого года. Поэтому моя фраза в одном из комментариев (который я давал вам, кстати) "может в Амстердам?", была пророческой (улыбается).

- Смотрели выступления финалистов, честно говоря, уже сегодня. Мы порадовались факту, что выиграла песня Нидерландов, - рассказали девушки. - Да, мы говорим именно песня, потому что еще в полуфинале отметили для себя выступление Duncan Laurence. Может, в песне и нет эффекта "wow" и она довольно стандартная по структуре (такие слова говорили судьи на украинском отборе по поводу некоторых песен), но именно ее люди могут напеть, повторить.

И вот, что самое главное, песня вызывает эмоцию, а не просто восхищение шоу, костюмом и так далее. У артиста из Нидерландов как раз и шоу и костюм были максимально скромны. Всегда считают, что на таком конкурсе может победить и удивить лишь что-нибудь "эдакое", а здесь победила простота, душевность и песня.

Можем также отметить выступления Mahmood (Италия), Сергея Лазарева (Россия), Chingiz (Азербайджан) и Kate Miller-Heidke (Австралия). Это были достойные и очень профессиональные выступления, это хорошая музыка и, без сомнения, отличные артисты. И конечно, не можем не сказать про выступление победителей нескольких прошлых лет - Switch Song.

Все-таки харизма Верки Сердючки берет свое! Само появление этого артиста вызвало шквал эмоций в зале. Его песню исполняла Eleni Foureira, но на самом деле, ее было практически не слышно, потому что пел весь зал! Вот это показатель!

Показатель того, как важно запомниться публике Евровидения. Что даже спустя несколько лет, этого артиста помнят, любят и наизусть знают его песню.

- Про победителя: музыка и талант ну и конечно же - песня. Да! Мой фаворит ! Нидерланды!! Счастлив. победила музыка и талант.

- Мадонна вчера на Евровидении. Живой звук - явно хромает. Но - королева перфоменса! Хочу так выглядеть и соответствовать времени в 60!

Девушка оценила выступление Верки Сердючкой с песней Toy.

- Когда Андрей Данилко начнёт давать концерты (если начнёт), я побегу за билетами первая. Многие артисты умеют страдать в лирике, а вот создать праздник - раз, два и обчелся, - пишет Рамина.

- Поздравляю Нидерланды! Хорошая песня. Сильный посыл. Отличное живое выступление.

Травести-дива Монро

Артистка еще перед финалом определилась со своими фаворитами.

- Франция - милашка Биллал, стильно-модно-молодежно, правильный посыл в тексте и новый парик, - писала Монро в Инстаграме. - Нидерланды - очаровашка Дункан, песня на репите месяц, верит в то, о чем поет и поет от души. Австралия - у Кейт Миллер охренительно сложный номер! Кто не видел, будете ловить челюсть на персидском ковре. Еще и умудряется петь чуть ли не оперным голосом. А сама - словно Золушка из советского фильма, только с пробегом.

А после финала в Фейсбуке написала про худшие выступления конкурса.

- Сан - Марино. Ошибся вечеринкой.

- Испания. Я метнулась к холодильнику.

- Словения. Зевок длинною в три минуты.

- Поздравляю победителя! Теперь у твоего голоса миссия! Воспользуйся этим правильно До встречи в стране победителя! С этого момента мы начинаем готовиться к следующему Евровидение.