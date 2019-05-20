Что известно о победителе "Евровидения-2019"

В Тель-Авиве завершился финал "Евровидения". Как и прогнозировали букмекеры, победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Певец отказался от декораций и спецэфектов, и сделал акцент исключительно на песне.

Второе место досталось исполнителю из Италии, а третье - россиянину Сергею Лазареву.

Что известно о победителе?

Настоящее имя певца - Дункан де Мур. Родился в городе Спейкениссе (Южная Голландия). Семь лет назад Дункан выиграл городской конкурс, который проходил в в портовом городке Брилле.

Через год певец основал собственную группу The Slick and Suited. Именно с этим коллективом он начал музыкальную карьеру в Рок-академии в Тилбурге. Но известность Дункану принесло участие в пятом сезоне вокального шоу "Голос Голландии" (2014), где его наставницей была кантри и поп-певица Ильзе Де-Ланге. Певец дошел до полуфинала.

Именно Ильзе предложила исполнителю принять участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Arcade. Так что Дункану стоит поблагодарить свою наставницу.

Песню Arcade артист написал еще во время учебы в рок-академии по рассказам близкого человека Дункана, который умер в молодом возрасте.

Это пятая победа Нидерландов на Евровидении. В последний раз голландцы принимали у себя конкурс в 1976-м в городе Гаага.

Турнирная таблица финала "Евровидения-2019"

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