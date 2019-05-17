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Музыка
Новости музыки
17 мая 19, 14:18
Финал Евровидения 2019: порядок выступлений участников
Евровидение-2019
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В четверг, 16 мая, определилась вторая десятка исполнителей, которые выступят в финале Евровидения-2019.
Финал песенного конкурса Евровидение-2019 состоится в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве. За победу будут бороться 10 участников, которые прошли в первом полуфинале, 10 исполнителей, которые прошли во втором полуфинале и 6-стран основателей музыкального конкурса.

По результатам первого полуфинала, в котором выступали 17 стран, 10 из которых – прошли в финал, и второго полуфинала песенного конкурса, где 18 стран представляли свои песни, а 10 из них вошли в финал, сформировался порядок выступления всех участников Евровидения. Автоматически в финал попадает представитель Израиля на правах хозяина.

После двух полуфиналов организаторы определили порядок выступлений в гранд-финале. Очередность выступления предложил продюсер Кристер Бйоркман, которую утвердил руководитель Европейского вещательного союза и руководящий орган конкурса от имени всех 41 участников.

Евровидение-2019: порядок выступлений всех участников

1. Мальта

2. Албания

3. Чехия

4. Германия

5. Россия

6. Дания

7. Сан-Марино

8. Северная Македония

9. Швеция

10. Словения

11. Кипр

12. Нидерланды

13. Греция

14. Израиль

15. Норвегия

16. Великобритания

17. Исландия

18. Эстония

19. Беларусь

20. Азербайджан

21. Франция

22. Италия

23. Сербия

24. Швейцария

25. Австралия

26. Испания

Источник: https://telegraf.com.ua/
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