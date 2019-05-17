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Музыка
Новости музыки
17 мая 19, 14:16
Евровидение 2019: события второго полуфинала (ВИДЕО)
Евровидение 2019
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16 мая, в Тель-Авиве прошел второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2019".
Первый полуфинал конкурса состоялся 14 мая, второй полуфинал прошел 16 мая, а финал, где определится победитель Евровидения пройдет 18 мая. В этом году Украина в конкурсе не участвует.

Мероприятие проходило на большой сцене Израильского центра торговых ярмарок и выставок. Одно из главных музыкальных событий началось в 22:00 по киевскому времени.

Шоу в прямом эфире транслировал Общественный вещатель на телеканалах UA: Первый, UA Культура и СТБ. Ведущим, который комментировал Евровидение на UA: Первый был Тимур Мирошниченко, а на телеканале СТБ традиционно неизменным ведущим трансляции был Сергей Притула. На YouTube-канале Общественного вещателя поклонники песенного конкурса получили возможность увидеть интересные подробности конкурса. Также на странице Евровидение в Facebook каждый желающий мог увидеть ежедневные влоги с подробностями песенного конкурса, которые транслировались на странице.

Во втором полуфинале Евровидения-2019 выступали 10 стран-участниц: Австрия, Армения, Латвия, Румыния, Албания, Северная Македония, Мальта, Нидерланды, Россия, Хорватия.

Запись онлайн-трансляции второго полуфинала Евровидения 2019




Источник: https://telegraf.com.ua
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