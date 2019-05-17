Евровидение 2019: события второго полуфинала (ВИДЕО)

Первый полуфинал конкурса состоялся 14 мая, второй полуфинал прошел 16 мая, а финал, где определится победитель Евровидения пройдет 18 мая. В этом году Украина в конкурсе не участвует.





Мероприятие проходило на большой сцене Израильского центра торговых ярмарок и выставок. Одно из главных музыкальных событий началось в 22:00 по киевскому времени.





Шоу в прямом эфире транслировал Общественный вещатель на телеканалах UA: Первый, UA Культура и СТБ. Ведущим, который комментировал Евровидение на UA: Первый был Тимур Мирошниченко, а на телеканале СТБ традиционно неизменным ведущим трансляции был Сергей Притула. На YouTube-канале Общественного вещателя поклонники песенного конкурса получили возможность увидеть интересные подробности конкурса. Также на странице Евровидение в Facebook каждый желающий мог увидеть ежедневные влоги с подробностями песенного конкурса, которые транслировались на странице.





Во втором полуфинале Евровидения-2019 выступали 10 стран-участниц: Австрия, Армения, Латвия, Румыния, Албания, Северная Македония, Мальта, Нидерланды, Россия, Хорватия.





Запись онлайн-трансляции второго полуфинала Евровидения 2019











