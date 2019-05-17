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Музыка
Новости музыки
17 мая 19, 14:14
Букмекеры обновили прогноз на победителя Евровидения
Евровидение-2019
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Накануне финала конкурса появился новый претендент на победу. Букмекерские прогнозы пророчат ему победу с огромным отрывом.
В рамках международного песенного конкурса Евровидение-2019 состоялись два полуфинала. После определения финалистов букмекеры скорректировали свои прогнозы на победителя.

Главным претендентом на победу в Евровидении в 2019 году признают голландца Дункана Лоуренса. Такие данные приводит сайт Eurovisionworld.

До полуфиналов шансы представителя Нидерландов оценивали в 21%. Сейчас этот показатель вырос до 43%. Более того австралийке Кейт Миллер-Хайдке, занявшей в прогнозе второе место, пророчат победу всего с 12%. Ранее певица занимала девятое место. Швед Джон Лундвик опустился со второго места на третье.

Топ-10 фаворитов Евровидения-2019 по мнению букмекеров выглядит так:

1.       Нидерланды — Дункан Лоуренс, Arcade - 43%

2.       Австралия — Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 12%

3.       Швеция — Джон Лундвик, Too Late for Love - 8%

4.       Швейцария — Лука Хенни She Got Me - 6%

5.       Азербайджан — Чингиз, Truth - 5%

6.       Италия — Мамуд, Soldi - 5%

7.       Россия — Сергей Лазарев, Scream - 5%

8.       Исландия — Hatari, Hatri mun sigra - 3%.

9.       Франция — Билал Ассани, Roi - 3%

10.     Норвегия — KEiiNO - "Spirit in the Sky"- 2%.

Источник: https://korrespondent.net
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