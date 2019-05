Букмекеры обновили прогноз на победителя Евровидения

В рамках международного песенного конкурса Евровидение-2019 состоялись два полуфинала. После определения финалистов букмекеры скорректировали свои прогнозы на победителя.





Главным претендентом на победу в Евровидении в 2019 году признают голландца Дункана Лоуренса. Такие данные приводит сайт Eurovisionworld.





До полуфиналов шансы представителя Нидерландов оценивали в 21%. Сейчас этот показатель вырос до 43%. Более того австралийке Кейт Миллер-Хайдке, занявшей в прогнозе второе место, пророчат победу всего с 12%. Ранее певица занимала девятое место. Швед Джон Лундвик опустился со второго места на третье.





Топ-10 фаворитов Евровидения-2019 по мнению букмекеров выглядит так:





1. Нидерланды — Дункан Лоуренс, Arcade - 43%





2. Австралия — Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 12%





3. Швеция — Джон Лундвик, Too Late for Love - 8%





4. Швейцария — Лука Хенни She Got Me - 6%





5. Азербайджан — Чингиз, Truth - 5%





6. Италия — Мамуд, Soldi - 5%





7. Россия — Сергей Лазарев, Scream - 5%





8. Исландия — Hatari, Hatri mun sigra - 3%.





9. Франция — Билал Ассани, Roi - 3%





10. Норвегия — KEiiNO - "Spirit in the Sky"- 2%.