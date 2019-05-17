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Музыка
Новости музыки
17 мая 19, 13:55
Группа Rammstein выпустила новый альбом без названия
Rammstein
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Это первая пластинка музыкантов за последние десять лет. Седьмой студийный альбом названия не получил.
Немецкая группа Rammstein выпустила новый альбом без названия. Об этом музыканты сообщили на официальной странице коллектива в Instagram.

Седьмой студийный альбом Rammstein вышел спустя десять лет после последней пластинки. В него вошли 11 синглов. Песни Deutschland и Radio вышли до премьеры самого альбома.Главным символом новой пластинки стала спичка. 

Начиная с пятницы, 17 мая, в поддержку альбома в Германии будет ездить грузовик Rammstein. Там можно будет послушать альбом, и выиграть билеты на тур коллектива. 

Шестой студийный альбом Rammstein – Liebe ist für alle da вышла 16 октября 2009 года.

Источник: https://korrespondent.net
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