Немецкая группа Rammstein выпустила новый альбом без названия. Об этом музыканты сообщили на официальной странице коллектива в Instagram.





Седьмой студийный альбом Rammstein вышел спустя десять лет после последней пластинки. В него вошли 11 синглов. Песни Deutschland и Radio вышли до премьеры самого альбома.Главным символом новой пластинки стала спичка.





Начиная с пятницы, 17 мая, в поддержку альбома в Германии будет ездить грузовик Rammstein. Там можно будет послушать альбом, и выиграть билеты на тур коллектива.





Шестой студийный альбом Rammstein – Liebe ist für alle da вышла 16 октября 2009 года.



