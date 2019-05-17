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Музыка
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17 мая 19, 13:52
В Америке создадут аналог Евровидения
Евровидение 2019
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Будущее состязание получит название American Song Contest. Запуск его состоится в 2021 году.
Страны Америки решили создать свой аналог Евровидения. Песенный конкурс получит название American Song Contest. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Запуск проекта должен состояться в 2021 году. Примут в нем участие как конкурсанты из США, так и из других стран.

"Помимо спортивных мероприятий, Евровидение является крупнейшим телевизионным шоу на Земле, оно объединяет континент, и каждый может голосовать. Мы не можем дождаться, чтобы представить этот замечательный конкурс на крупнейшем телевизионном рынке в мире", - отметил Питер Сеттман, генеральный директор и креативный директор Brain Academy.

По его словам, аудитория телевидения с каждым годом увеличивается, а потому настало время представить это яркое шоу американской публике.

Источник: https://korrespondent.net
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