В Америке создадут аналог Евровидения

Страны Америки решили создать свой аналог Евровидения. Песенный конкурс получит название American Song Contest. Об этом пишет The Hollywood Reporter.





Запуск проекта должен состояться в 2021 году. Примут в нем участие как конкурсанты из США, так и из других стран.





"Помимо спортивных мероприятий, Евровидение является крупнейшим телевизионным шоу на Земле, оно объединяет континент, и каждый может голосовать. Мы не можем дождаться, чтобы представить этот замечательный конкурс на крупнейшем телевизионном рынке в мире", - отметил Питер Сеттман, генеральный директор и креативный директор Brain Academy.





По его словам, аудитория телевидения с каждым годом увеличивается, а потому настало время представить это яркое шоу американской публике.



