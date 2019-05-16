Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
16 мая 19, 15:42
У дочки Алсу забрали победу на "Голос.Дети"
Алсу
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Промежуточные итоги расследования показали накрутку голосов за 11-летнюю Микеллу.

11-летняя дочь Алсу больше не победительница российского "Голоса.Дети". "Первый канал", на котором идет шоу, 16 мая аннулировал результаты зрительского голосования. Об этом сообщили несколько российских изданий, получивших пресс-релиз телеканала.

"Первый канал" получил лишь промежуточные результаты расследования компании Group-IB, но уже они дали почву для принятия такого решения.

- Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу, - цитирует сообщение канала РБК.

Окончательный отчет компания-партнер Интерпола Group-IB предоставит до конца мая. Пока эксперты рассказали журналистам, что за участника 07 (под этим номером выступала Микелла Абрамова) накручивали СМС-голоса.

Читайте также: Алсу вышла в свет после скандала с дочерью на "Голос. Дети"

Около 300 телефонных номеров одного оператора и из одного региона отправили за девочку более 8 тысяч сообщений. Среди них номера, которые отличаются лишь последней цифрой. Также схему выдал технический сбой. В тексты СМС попала часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений - "07 31: 26.04.2019 22:47:31", где 07 - порядковый номер участника.
kp.ua
Ещё по теме:
Детское Евровидение-2018: за украинку уже можно голосовать
Детское Евровидение-2018 выиграла Польша
Олег Винник не оставил никаких шансов конкурентам
Лучшая песня на Евровидении: Джамала вошла в топ-10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стас Шуринс сделал творческую паузу в карьере
noimageЕвровидение 2019: Мадонна прилетела в Тель-Авив
noimageЕвровидение 2019: что известно о втором полуфинале конкурса
noimageВышел посмертный клип диджея Avicii
noimageВ полуфинале Евровидения спела Дана Интернешнл
Лента новостей