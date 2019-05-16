У дочки Алсу забрали победу на "Голос.Дети"

11-летняя дочь Алсу больше не победительница российского "Голоса.Дети". "Первый канал", на котором идет шоу, 16 мая аннулировал результаты зрительского голосования. Об этом сообщили несколько российских изданий, получивших пресс-релиз телеканала.

"Первый канал" получил лишь промежуточные результаты расследования компании Group-IB, но уже они дали почву для принятия такого решения.

- Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу, - цитирует сообщение канала РБК.

Окончательный отчет компания-партнер Интерпола Group-IB предоставит до конца мая. Пока эксперты рассказали журналистам, что за участника 07 (под этим номером выступала Микелла Абрамова) накручивали СМС-голоса.

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Около 300 телефонных номеров одного оператора и из одного региона отправили за девочку более 8 тысяч сообщений. Среди них номера, которые отличаются лишь последней цифрой. Также схему выдал технический сбой. В тексты СМС попала часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений - "07 31: 26.04.2019 22:47:31", где 07 - порядковый номер участника.