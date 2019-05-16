Стас Шуринс сделал творческую паузу в карьере

Знаменитый музыкант Стас Шуринс рассказал, чем занимался во время творческой паузы в Германии.





После грандиозной победы на украинской Фабрике звезд Стас Шуринс стал большой сенсацией в шоу-бизнесе. Однако этот успех продлился недолго.





Как выяснилось, Шуринс не просто работал в Германии, но и помогал супруге Виолетте, здоровье которой резко ухудшилось.





"Эти несколько лет в Германии я занимался подготовкой нового альбома, а заодно обустраивал свой быт. Я делал ремонт, оформлял сад, обживался после переезда, адаптировался к другому менталитету. Писал песни другим артистам, чтобы обеспечить свою семью. Также моей супруге требовалась длительная реабилитация из-за серьезных проблем со здоровьем, собственно, это тоже послужило причиной моей творческой паузы, так как в тот период было совсем не до музыки. Сейчас я готов к возвращению, я соскучился по Украине, по своему слушателю, потому буду рад, если мы снова будем почаще встречаться на концертах".



