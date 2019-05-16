Евровидение 2019: Мадонна прилетела в Тель-Авив

Звезда прилетела из Лондона на частном самолете канадско-израильского миллиардера Сильвана Адамса. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.





Как известно, Адамс взял на себя расходы и оплатил выступление певицы в размере около 1 миллиона долларов. Мадонна выступить с двумя песнями в финале Евровидения-2019, который пройдет 18 мая. Однако сначала команда артистки должна подписать контракт, без которого поп-дива не сможет выйти на сцену.





Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram короткие видео подготовки к выступлению, на которых поклонники смогли увидеть детали ее сценического костюма.





Напомним, Мадонна может не выступить на песенном конкурсе "Евровидение 2019", если не подпишет контракт.



