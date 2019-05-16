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Музыка
Новости музыки
16 мая 19, 12:03
Евровидение 2019: Мадонна прилетела в Тель-Авив
Мадонна
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Вечером во вторник, 14 мая, певица Мадонна прилетела в Израиль, где уже отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2019.
Звезда прилетела из Лондона на частном самолете канадско-израильского миллиардера Сильвана Адамса. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Как известно, Адамс взял на себя расходы и оплатил выступление певицы в размере около 1 миллиона долларов. Мадонна выступить с двумя песнями в финале Евровидения-2019, который пройдет 18 мая. Однако сначала команда артистки должна подписать контракт, без которого поп-дива не сможет выйти на сцену.

Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram короткие видео подготовки к выступлению, на которых поклонники смогли увидеть детали ее сценического костюма.

Напомним, Мадонна может не выступить на песенном конкурсе "Евровидение 2019", если не подпишет контракт.

Источник: https://telegraf.com.ua
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