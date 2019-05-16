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Музыка
Новости музыки
16 мая 19, 12:02
Евровидение 2019: что известно о втором полуфинале конкурса
Евровидение 2019
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В четверг, 16 мая будет проходить второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2019.
Ежегодный конкурс "Евровидение 2019" в этом году проходит в Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса состоялся 14 мая, второй полуфинал пройдет 16 мая, а финал, где определится победитель Евровидения, – 18 мая. В этом году Украина в конкурсе не участвует.

Во втором полуфинале Евровидения-2019 выступят 10 стран-участниц: Австрия, Армения, Латвия, Румыния, Албания,Северная Македония, Мальта, Нидерланды, Россия, Хорватия.

Австрия: Paenda – Limits

Paenda - австрийская певица, автором песен и музыкальным продюсером.В 2019 году команда музыкальных экспертов и австрийский вещатель ORF выбрали ее для представления Австрии на 64-м конкурсе песни Евровидение в Тель-Авиве. Она будет исполнять свою песню "Limits".

Армения: Srbuk – My love

Србуи Саргсян больше известна под псевдонимом Srbuk. В 2010-м году девушка заняла второе место армянского шоу "Х-Фактор", А в прошлом году участвовала в украинском шоу "Голос страны" (команда Потапа) и заняла там четвертое место.

Латвия: Carousel – That Night

Группа была основана в 2015 году певицей Сабине Жугой и гитаристом Марцисом Василевскисом. Дуэт стал известен публике в 2018 году, когда участвовал в концерте "Pasaka ziemā".На "Евровидение 2019" группа презентует песню "That Night".

Румыния: Ester Peony – On a Sunday

Эстер Пион – румынская певица и автор песен. Популярной девушка стала в 2014-м году благодаря исполнению каверов на известные треки. Она будет представлять Румынию на 64-м песенном конкурсе "Евровидение 2019" с песней "On A Sunday".

Албания: Jonida Maliqi – Ktheju tokës

Йонида Маличи - албанская певица и телеведущая. Она известна тем, что изображает Джульету в албанской музыкальной версии "Ромео и Джульетты" вместе с Alban Skënderaj. Ее песня на "Евровидении 2019" об эмигрантах, которые покинули свою родную землю для поиска счастья на чужбине.

Северная Македония: Тамара Тодевска – Let me love you

Тамара Тодевска, известная также как Тамара — северомакедонская певица, младшая сестра другой известной северомакедонской певицы Тияны Тодевской-Дапчевич. Она уже выступала на сцене Евровидение от своей страны в составе трио в 2008-м году, но на этот раз она будет выступать сольно с песней "Let me love you".

Мальта: Michela Pace – Chameleon

Микела Паче - мальтийская певица, которая выиграла первый сезон мальтийской версии шоу "Х-фактор" в 2019 году. В качестве приза за свою победу она получила право представлять Мальту на "Евровидении 2019", а также заключила контракт с Sony Music Entertainment.

Нидерланды: Duncan Laurence – Arcade

Дункан Лоруенс – 24-летний нидерландский певец, музыкант, продюсер, который окончил рок-академию в Тильбурге, на востоке Нидерландов. В 2014-м году Дункан участвовал в The Voice of Holland под своим настоящим именем. Он дошел до полуфинала с наставницей IIse DeLange, которая в составе группы The Common Linnets заняла второе место на Евровидении-2014.

Россия: Сергей Лазарев – Scream

Сергей Лазарев - российский певец, бывший участник группы "Smash". Он уже принимал участие в Евровидении в 2016-м году с песней You Are the Only One. Тогда он занял третье место.

Хорватия: Roko Blažević – The Dream

Роко Блажевич - хорватский певец, также известный как Роко. Он уже успел попасть в скандал "с плагиатом". Его сценический образ напоминает выступление на "Евровидении 2008" азербаджанского дуэта Эльнура Гусейнова и Самира Джавадзаде.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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