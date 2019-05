Евровидение 2019: что известно о втором полуфинале конкурса

Ежегодный конкурс "Евровидение 2019" в этом году проходит в Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса состоялся 14 мая, второй полуфинал пройдет 16 мая, а финал, где определится победитель Евровидения, – 18 мая. В этом году Украина в конкурсе не участвует.





Во втором полуфинале Евровидения-2019 выступят 10 стран-участниц: Австрия, Армения, Латвия, Румыния, Албания,Северная Македония, Мальта, Нидерланды, Россия, Хорватия.





Австрия: Paenda – Limits





Paenda - австрийская певица, автором песен и музыкальным продюсером.В 2019 году команда музыкальных экспертов и австрийский вещатель ORF выбрали ее для представления Австрии на 64-м конкурсе песни Евровидение в Тель-Авиве. Она будет исполнять свою песню "Limits".





Армения: Srbuk – My love





Србуи Саргсян больше известна под псевдонимом Srbuk. В 2010-м году девушка заняла второе место армянского шоу "Х-Фактор", А в прошлом году участвовала в украинском шоу "Голос страны" (команда Потапа) и заняла там четвертое место.





Латвия: Carousel – That Night





Группа была основана в 2015 году певицей Сабине Жугой и гитаристом Марцисом Василевскисом. Дуэт стал известен публике в 2018 году, когда участвовал в концерте "Pasaka ziemā".На "Евровидение 2019" группа презентует песню "That Night".





Румыния: Ester Peony – On a Sunday





Эстер Пион – румынская певица и автор песен. Популярной девушка стала в 2014-м году благодаря исполнению каверов на известные треки. Она будет представлять Румынию на 64-м песенном конкурсе "Евровидение 2019" с песней "On A Sunday".





Албания: Jonida Maliqi – Ktheju tokës





Йонида Маличи - албанская певица и телеведущая. Она известна тем, что изображает Джульету в албанской музыкальной версии "Ромео и Джульетты" вместе с Alban Skënderaj. Ее песня на "Евровидении 2019" об эмигрантах, которые покинули свою родную землю для поиска счастья на чужбине.





Северная Македония: Тамара Тодевска – Let me love you





Тамара Тодевска, известная также как Тамара — северомакедонская певица, младшая сестра другой известной северомакедонской певицы Тияны Тодевской-Дапчевич. Она уже выступала на сцене Евровидение от своей страны в составе трио в 2008-м году, но на этот раз она будет выступать сольно с песней "Let me love you".





Мальта: Michela Pace – Chameleon





Микела Паче - мальтийская певица, которая выиграла первый сезон мальтийской версии шоу "Х-фактор" в 2019 году. В качестве приза за свою победу она получила право представлять Мальту на "Евровидении 2019", а также заключила контракт с Sony Music Entertainment.





Нидерланды: Duncan Laurence – Arcade





Дункан Лоруенс – 24-летний нидерландский певец, музыкант, продюсер, который окончил рок-академию в Тильбурге, на востоке Нидерландов. В 2014-м году Дункан участвовал в The Voice of Holland под своим настоящим именем. Он дошел до полуфинала с наставницей IIse DeLange, которая в составе группы The Common Linnets заняла второе место на Евровидении-2014.





Россия: Сергей Лазарев – Scream





Сергей Лазарев - российский певец, бывший участник группы "Smash". Он уже принимал участие в Евровидении в 2016-м году с песней You Are the Only One. Тогда он занял третье место.





Хорватия: Roko Blažević – The Dream





Роко Блажевич - хорватский певец, также известный как Роко. Он уже успел попасть в скандал "с плагиатом". Его сценический образ напоминает выступление на "Евровидении 2008" азербаджанского дуэта Эльнура Гусейнова и Самира Джавадзаде.