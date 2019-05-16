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Музыка
Новости музыки
16 мая 19, 11:54
В полуфинале Евровидения спела Дана Интернешнл
Дана Интернешнл
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Певица-транссексуал принесла Израилю победу на конкурсе в 1998 году в Великобритании.
В первом полуфинале Евровидения-2019 в Тель-Авиве выступила израильская певица Дана Интернешнл. Двадцать один год назад исполнительница принесла Израилю победу в этом конкурсе.

Известная певица-транссексуал выла на сцену Евровидения в качестве приглашенной звезды. Ранее Дана Интернешнл представляла Израиль на международном конкурсе в Великобритании в 1998 году и выиграла.

Во время первого полуфинала Евровидения в Тель-Авиве 50-летняя певица спела собственную версию композиции Бруно Марса - Just The Way You Are. Исполнять свой номер Интернешнл начала в гримерке, а затем появилась на сцене.




Источник: https://korrespondent.net
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