В полуфинале Евровидения спела Дана Интернешнл

В первом полуфинале Евровидения-2019 в Тель-Авиве выступила израильская певица Дана Интернешнл. Двадцать один год назад исполнительница принесла Израилю победу в этом конкурсе.





Известная певица-транссексуал выла на сцену Евровидения в качестве приглашенной звезды. Ранее Дана Интернешнл представляла Израиль на международном конкурсе в Великобритании в 1998 году и выиграла.





Во время первого полуфинала Евровидения в Тель-Авиве 50-летняя певица спела собственную версию композиции Бруно Марса - Just The Way You Are. Исполнять свой номер Интернешнл начала в гримерке, а затем появилась на сцене.