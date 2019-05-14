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Музыка
Новости музыки
14 мая 19, 11:01
Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
Евровидение 2019
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Букмекеры продолжают делать прогнозы на победителя ежегодного конкурса Евровидение 2019.
Нидерландам, как и прежде, прочат победу на музыкальном конкурсе, однако страны, которые были на втором и третьем месте, значительно изменили свои позиции. Теперь Россия, которая ранее имела второе место, оказалась на четвертом месте, а Италия снизилась в рейтинге до шестой отметки.

64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 состоится в Израиле, в Тель-Авиве. Полуфинал певческого шоу состоится 14 мая, второй полуфинал –16 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 18 мая.



После громкого скандала с MARUV, которая победила в Нацотборе Евровидения-2019, Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от участия в главном конкурсе в Израиле. Поэтому позиция Украины в рейтинговой таблице исчезла. Ранее Украина даже не входила в топ-10 лучших, а после победы на отборе MARUV Украина поднялась в рейтинге и заняла четвертое место.

Источник: https://telegraf.com.ua
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