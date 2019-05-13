Церемония открытия "Евровидение 2019" (ВИДЕО)

Прошла торжественная церемония открытия ежегодного конкурса "Евровидение 2019".





В этом году 64-й песенный конкурс "Евровидение" стартовал в Тель-Авиве.





Как сообщалась ранее, первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финал, в котором определится победитель "Евровидения 2019", – 18 мая.





В прошлом году победительницей стала израильтянка, Нетта Барзилай. Песенный конкурс проходил в Португалии.





На красной дорожке церемонии постепенно появлялись все победители национальных отборов Евровидения 2019, а также участники прошлых годов. На церемонии появились все участники Евровидения 2019 в Тель-Авиве, а это - 41 артист.





Событие прошло на большой сцене Израильского центра торговых ярмарок и выставок.





Напомним, фаворитом среди букмекеров является исполнитель из Нидерландов Дункану Лоренсу. Также сообщалось, что ежегодный конкурс Евровидение 2019 был под угрозой срыва из-за возможных терактов.



















