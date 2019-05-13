Ноэль Галлахер презентовал новый клип с украинским гопаком

Культовый британский исполнитель Ноэль Галлахер решил напомнить об украинской культуре в новом видео.





Экс-вокалист культовой группы Oasis, который после распада коллектива начал сольную карьеру, презентовал новый клип под названием Black Star Dancing. И одной из фишек видео стал украинский гопак.





В начале ролика двое танцоров из Брэдфордского клуба украинской диаспоры в Британии в национальных костюмах исполняют известный танец.





"Как еще лучше начать клип, как не с украинского казачьего братства с участием лучших танцоров Брэдфордса?", - так прокомментировал ролик Брэдфордский клуб украинской диаспоры в Британии на странице в Facebook.





К слову, брат Ноэля и экс-солист группы Oasis Лиам Галлахер стал третьим хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2019, который состоится в Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля. Похоже, что британцы действительно полюбили Украину.











