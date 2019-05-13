Rammstein показала скандальный "нацистский" клип

Немецкая музыкальная группа Rammstein опубликовала клип, вызвавший скандал в 1998 году. Ролик появился на официальном YouTube-канале коллектива.





Клип на песню Stripped был выпущен 21 год назад. Тогда ролик вызвал масштабный скандал и был снят с ротации. Фронтмен Rammstein Тиль Линдемман неоднократно заявлял, что ролик не появится на официальных платформах. Коллектив не однократно обвиняли в правых взглядах, "умалении Холокоста" и намекали на их поддержку теории о превосходстве арийской расы.





Клип Stripped смонтирован из кадров ленты Олимпия, заказанного Геббельсом. В нем рассказывается о летних Олимпийских играх в Берлине, но стал пропагандой национал-социализма.











