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13 мая 19, 16:53
Rammstein показала скандальный "нацистский" клип
Немецкая музыкальная группа Rammstein опубликовала клип, вызвавший скандал в 1998 году. Ролик появился на официальном YouTube-канале коллектива.
Клип на песню Stripped был выпущен 21 год назад. Тогда ролик вызвал масштабный скандал и был снят с ротации. Фронтмен Rammstein Тиль Линдемман неоднократно заявлял, что ролик не появится на официальных платформах. Коллектив не однократно обвиняли в правых взглядах, "умалении Холокоста" и намекали на их поддержку теории о превосходстве арийской расы.
Клип Stripped смонтирован из кадров ленты Олимпия, заказанного Геббельсом. В нем рассказывается о летних Олимпийских играх в Берлине, но стал пропагандой национал-социализма.
Источник: https://korrespondent.net
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