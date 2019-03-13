Миша Марвин представил lyric-видео на новую песню

Эта песня о настоящих чувствах и всепоглощающей любви. Певец говорит о том, что любовь помогает добиться всего, о чем желаешь. "До любой высоты, если рядом есть ты", - поется в припеве песни.





Сам артист заявил, что написал эту песню, желая отпустить свое прошлое. "Помню, что я хотел избавиться полностью от воспоминаний о прошлом, которые занозой сидели в моей голове. Нет ничего отвратительнее чувства, когда тебе настойчиво напоминают о том, что ты так упорно пытаешься забыть. Я стер это из своей памяти, либо просто пережил. Но на это мне понадобилось время", - написал Марвин в своем телеграмм-канале.





"Получилось ли у меня выразить это в песне? На этот вопрос может ответить каждый из вас. Но я рад, что вы наконец-то сможете оценить и послушать эту работу. Я уверен, многим из вас она напомнит вашу историю любви", - добавил певец.











