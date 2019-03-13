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Музыка
Новости музыки
13 марта 19, 11:24
Миша Марвин представил lyric-видео на новую песню
Миша Марвин
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11 марта на своем официальном YouTube-аккаунте Миша Марвин представил lyric-видео на трек "Под окнами".
Эта песня о настоящих чувствах и всепоглощающей любви. Певец говорит о том, что любовь помогает добиться всего, о чем желаешь. "До любой высоты, если рядом есть ты", - поется в припеве песни.

Сам артист заявил, что написал эту песню, желая отпустить свое прошлое. "Помню, что я хотел избавиться полностью от воспоминаний о прошлом, которые занозой сидели в моей голове. Нет ничего отвратительнее чувства, когда тебе настойчиво напоминают о том, что ты так упорно пытаешься забыть. Я стер это из своей памяти, либо просто пережил. Но на это мне понадобилось время", - написал Марвин в своем телеграмм-канале.

"Получилось ли у меня выразить это в песне? На этот вопрос может ответить каждый из вас. Но я рад, что вы наконец-то сможете оценить и послушать эту работу. Я уверен, многим из вас она напомнит вашу историю любви", - добавил певец.




Источник: https://telegraf.com.ua
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