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13 марта 19, 11:01
Певицу Maruv наградили украинской премией Yuna
Maruv
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Церемония награждения пройдет 22 марта. Лауреаты были объявлены заранее на сайте премии.
Украинской певице Maruv присудили премию Yuna-2019. Артистка удостоилась награды в номинации Лучший электронный хит за ее композицию Drunk Groove. Об этом сообщается на сайте премии.


Лауреаты были объявлены заранее. Торжественная церемония награждения пройдет в помещении столичного Дворца Украина.

Также известно, что и сполнительница Алина Паш победила в номинации Лучший хип-хоп хит, с ее песней Bitanga.

В номинации Лучший менеджмент артиста победителем стал продюсерский центр NIKITIN Talent Group/MAMAMUSIC и его основатель, продюсер группы Kazka Юрий Никитин.

Источник: https://korrespondent.net
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