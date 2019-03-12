ALEKSEEV представил новый трек "Не мед" (АУДИО)

8 марта на своей официальной странице певец Alekseev представил новую песню "Не мед".
В ней певец, представлявший Белоруссию в музыкальном конкурсе "Евровидение-2018", поднимает очень нетипичную для исполнителя тему. Он поет о токсичных отношениях, в которых превалирует "тоска, одиночество", и к тому же, "от безысходности завяли цветы".
Поклонники высоко оценили новый трек исполнителя. "Ну почему так круто ? Никита ты прекрасен)", "Классная песня!! Просто супер!", "один раз послушал и подсел! на репите! кайф...", "Песня четкая..молодость,страсть,любовь..обожаю Алексеева..", - прокомментировали фанаты певца.