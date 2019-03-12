Алина Гросу представила клип на песню "Дикая" (ВИДЕО)

Каждый понедельник марта месяца певица представит совершенно 3 новые видео работы, которые лягут в основу короткометражного музыкального фильма "Дико Любила Вову", премьера которого запланирована на 1 апреля.





Первый эпизод картины начинается с хита "Дикая". В клипе певица предстает в образе монашки, которая запивает горе в местном баре.





"Отдельно каждый клип, наверное, смотреть можно, но вряд ли будет понятен весь замысел. Только в конце, когда выйдет полная версия фильма, зритель поймет до конца почему я в таком образе и почему меня весь клип преследует маньяк-убийца. Решили не раскрывать все карты, чтобы сохранить интригу", - рассказала певица.





Это третий совместный проект Алины и режиссера Алекса Некто (оба - выпускники ВГИКа). Первые две работы - "Собака" и "Алкоголь" - вошли в 20-ку лучших клипов года по версии Ello.





"Построение сюжета не линейно. Примерно такая же структура была в "Криминальном чтиве" Тарантино и "Герое нашего времени" Лермонтова. Первая серия - это финал. Далее во второй - предыстория конфликта. В третьей - то, из-за чего произошел финал первой истории", - объяснил режиссер.



























