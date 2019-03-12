Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.59
USD
26.31
RUB
0.40
EUR
29.69
USD
26.35
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
12 марта 19, 10:51
Алина Гросу представила клип на песню "Дикая" (ВИДЕО)
Алина Гросу
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинская певица представит 3 клипа за один месяц.
Каждый понедельник марта месяца певица представит совершенно 3 новые видео работы, которые лягут в основу короткометражного музыкального фильма "Дико Любила Вову", премьера которого запланирована на 1 апреля.

Первый эпизод картины начинается с хита "Дикая". В клипе певица предстает в образе монашки, которая запивает горе в местном баре.

"Отдельно каждый клип, наверное, смотреть можно, но вряд ли будет понятен весь замысел. Только в конце, когда выйдет полная версия фильма, зритель поймет до конца почему я в таком образе и почему меня весь клип преследует маньяк-убийца. Решили не раскрывать все карты, чтобы сохранить интригу", - рассказала певица.

Это третий совместный проект Алины и режиссера Алекса Некто (оба - выпускники ВГИКа). Первые две работы - "Собака" и "Алкоголь" - вошли в 20-ку лучших клипов года по версии Ello.

"Построение сюжета не линейно. Примерно такая же структура была в "Криминальном чтиве" Тарантино и "Герое нашего времени" Лермонтова. Первая серия - это финал. Далее во второй - предыстория конфликта. В третьей - то, из-за чего произошел финал первой истории", - объяснил режиссер.








Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Новый драйвовый сингл от Алины Гросу (ВИДЕО)
Новый клип группы ТНМК на песню "Мій демон" (ВИДЕО)
Анастасия Кожевникова представила видео на новую песню
Alyosha представила откровенный клип на новую песню "Горда"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Евровидение-2019: Maruv заявила, что будет болеть за Россию
noimageTAYANNA отыграла яркий концерт в Киеве
noimageALEKSEEV представил новый трек "Не мед" (АУДИО)
noimageKAZKA объяснила, почему провалила Нацотбор
noimageЛазарев прокомментировал провал песни "Scream"
Лента новостей