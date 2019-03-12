KAZKA объяснила, почему провалила Нацотбор

В программе "Світське життя" солистка группы KAZKA Александра Зарицкая объяснила причины своего неудачного выступления на отборе на Евровидение. Артистка призналась, что уже начала работать над своей техникой, но пение на конкурсе не считает провалом:





"Джамала запропонувала заняття вокалом і ми роздивляємося наші графіки. Оскільки у нас зараз європейський тур, то трошки важко. Немає часу взагалі, але я почала займатися сольфеджіо. Тепер я більше буду вивчати теорію. Ми будемо більше займатися саме інтонуванням, саме технікою співу. Я б не сказала, що там було повз, більше було проблем саме з хвилюванням, тому голос здавався невпевненим і від хвилювання він коливався в інтонуванні. Але це все досвід і я думаю, що наступного року, я точно не буду казати, але ми хотіли ще б раз спробувати. Це не 100%, але ми б хотіли представляти Україну. І я зроблю все для того, щоб звучати ідеально", - рассказала певица в интервью Кате Осадчей.









Музыканты отметили, что им не нужна победа любой ценой, даже если они хотели и имели бы честь представлять Украину на Евровидении в Израиле в этом году.



