Лазарев прокомментировал провал песни "Scream"

Певец прокомментировал критику его песни "Scream" для Евровидения-2019. Ранее стало известно, что после презентации трека представитель России на "Евровидении-2019" лишился первого места в рейтингах букмекеров.





Свое обращение к поклонникам певец записал на странице в Instagram.





"Некоторые пишут, что песня не в формате "Евровидения", но разве это плохо - создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю", - написал Лазарев. Он заявил, что согласился снова участвовать в Евровидении с целью показать себя с другой стороны. Также он напомнил, что на "Евровидении" оценивают не только саму музыку, но и ее исполнение. "Не забывайте, что главное - это то, что будет происходить в мае на сцене", - подчеркнул певец.



