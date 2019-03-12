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Музыка
Новости музыки
12 марта 19, 10:49
Лазарев прокомментировал провал песни "Scream"
Сергей Лазарев
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В посте Instagram Лазарев заявил, что согласился снова поучаствовать в Евровидении, чтобы показать себя с другой стороны.
Певец прокомментировал критику его песни "Scream" для Евровидения-2019. Ранее стало известно, что после презентации трека представитель России на "Евровидении-2019" лишился первого места в рейтингах букмекеров.

Свое обращение к поклонникам певец записал на странице в Instagram.

"Некоторые пишут, что песня не в формате "Евровидения", но разве это плохо - создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю", - написал Лазарев. Он заявил, что согласился снова участвовать в Евровидении с целью показать себя с другой стороны. Также он напомнил, что на "Евровидении" оценивают не только  саму музыку, но и ее исполнение. "Не забывайте, что главное - это то, что будет происходить в мае на сцене", - подчеркнул певец.

Источник: https://telegraf.com.ua
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