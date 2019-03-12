TERNOVOY представил новую песню "Зодиак" (АУДИО)

Премьера трека была опубликована 7 марта на официальной странице Black Star на YouTube.





"Можно по-разному относится к гороскопам. Кто-то из нас свято верит в них, и каждый свой день начинает с прослушивания прогноза на ближайшее будущее, кто-то отрицает их и считает полной ерундой.", - прокомментировал певец на своей страничке в Instagram.





Днями ранее TERNOVOY выкладывал фото гороскопов в профиле, намекая о выходе нового трека. "Многие из Вас не понимали, что происходило на протяжении 3 дней в моей ленте, ну а более догадливые сумели понять, к чему я Вас готовил все это время", - написал певец.





Своей песней Олег Терновой поздравил милых дам с Международным женским днем, о чем сообщил на своей страничке в Instagram.











