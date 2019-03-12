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Музыка
Новости музыки
12 марта 19, 10:46
TERNOVOY представил новую песню "Зодиак" (АУДИО)
TERNOVOY
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Артист лейбла Black Star опубликовал новый трек.
Премьера трека была опубликована 7 марта на официальной странице Black Star на YouTube.

"Можно по-разному относится к гороскопам. Кто-то из нас свято верит в них, и каждый свой день начинает с прослушивания прогноза на ближайшее будущее, кто-то отрицает их и считает полной ерундой.", - прокомментировал певец на своей страничке в Instagram.

Днями ранее TERNOVOY выкладывал фото гороскопов в профиле, намекая о выходе нового трека. "Многие из Вас не понимали, что происходило на протяжении 3 дней в моей ленте, ну а более догадливые сумели понять, к чему я Вас готовил все это время", - написал певец.

Своей песней Олег Терновой поздравил милых дам с Международным женским днем, о чем сообщил на своей страничке в Instagram.




Источник: https://telegraf.com.ua
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